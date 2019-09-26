МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает установить максимальную стоимость гостиничных номеров в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, соответствующий проект постановления размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: установить максимальную стоимость гостиничного обслуживания в городе федерального значения Санкт-Петербурге в период государственного регулирования стоимости гостиничного обслуживания в рамках периода проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", — говорится в документе.

Так, согласно проекту, максимальная стоимость обслуживания в сутки в пятизвездочной гостинице с учетом НДС составит 525 тысяч рублей (для номера высшей категории) и 30 тысяч рублей для стандартного одноместного или двухместного номера, а наибольшая цена номера в гостинице категории "четыре звезды" — 94,05 тысячи рублей за номер повышенной комфортности и 22 тысячи за стандартный.

Максимальную стоимость проживания в трехзвездочном отеле предлагается установить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей в сутки в зависимости от категории номера. Наибольшая цена за номер в двухзвездочной гостинице составит при этом 12 тысяч, а койко-место в общем номере в хостелах подобной категории будет максимально стоить 1500 рублей.

Наконец, номер в гостинице с одной звездой или в аналогичном по уровню обслуживания хостеле, согласно документу, обойдется максимум в 1200 рублей за койко-место или 7800 рублей за номер высшей категории, а в гостинице (хостеле) категории "без звезд" — в 1000-5000 рублей.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча группового этапа и один матч четвертьфинала состоятся в Санкт-Петербурге. При этом уточняется, что период регулирования стоимости гостиниц начинается за месяц до даты проведения первого матча (13 мая) и заканчивается через месяц после проведения последнего матча (3 августа).