МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По его данным, со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.