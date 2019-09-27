КИЕВ, 27 сен — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели, говорится в заявлении по итогам работы миссии.

Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября. Планировалось, что она оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе и что стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Ранее украинское представительство МВФ сообщило, что миссия в четверг завершает свою работу на Украине, в пятницу ожидается заявление по итогам ее работы. В украинском Минфине сообщили, что переговоры между Киевом и МВФ о новой программе кредитования для Украины находятся в активной фазе.

В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.

"Обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели", — сказано в заявлении.

В нем также МВФ констатирует слишком низкие темпы роста экономики Украины. "Темпы роста остаются слишком низкими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в других странах", — сказано в документе.

ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) на Украине остается очень низким — всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы, отмечает МВФ.

"Рост сдерживает слабая бизнес-среда, в частности, недостатки в законодательной системе, сквозная коррупция, а также тот факт, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что сдерживает конкуренцию и инвестиции", — говорится в заявлении. Отмечается, что был достигнут прогресс в создании новых институтов по борьбе с коррупцией, но ощутимых результатов пока нет.

По данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале. Экономика Украины в 2018 году, по данным госстата, выросла на 3%. Государственный бюджет на 2019 год верстался исходя из прогноза роста ВВП также на 3%.

Кроме того, миссия по итогам работы отметила "важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков" в стране.

МВФ также считает, что новая украинская власть имеет возможность продвигать необходимые реформы.

"После нынешних выборов власть имеет возможность продвигать необходимые реформы. Руководство государства поставило перед собой амбициозную задачу трансформировать экономику и достичь мощного роста для улучшения жизненного уровня всех украинцев, одновременно защищая макроэкономическую стабильность", — сказано в заявлении.