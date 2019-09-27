МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Прошедший 21-22 сентября климатический саммит ООН вызвал широкий резонанс в СМИ: тема изменения климата вновь взволновала людей. На климатическую авансцену бросили тяжелую артиллерию: шведская школьница Грета Тунберг выступила в рамках саммита ООН с обличительной речью, в которой обещала не простить поколение взрослых людей за выбросы углекислого газа. Почему ситуация с климатическими изменениями вновь обострилась и что для этого делает мировое сообщество?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Активная борьба за климат началась в начале 1970-х годов: в штаб-квартире ООН делегации из разных стран мира выступали с концепциями будущего окружающей среды. В июне 1972 года в Стокгольме прошла Конференция ООН по проблемам окружающей среды. Именно это мероприятие положило начало последовательной борьбе мирового сообщества за климат на планете, здесь установили 26 принципов сохранения окружающей среды. Среди них обязанность правительств охранять природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, землю, флору и фауну, а также восстанавливать и улучшать возобновляемые земные ресурсы. На конференции 1972 года было признано право человека на "свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде".

Уже через 20 лет после этой конференции, в 1992 году в Рио-де-Жанейро, 180 стран мира приняли Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Декларация развивает идеи стокгольмской конференции и содержит 27 принципов экологически корректного поведения мирового сообщества. Соглашение включает общие принципы действия стран против изменения климата, а также основные постулаты экологического права.

Конвенция преследует две основные цели: создание высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира. Документ вступил в силу в марте 1994 года. Тогда же конвенцию ратифицировала и Россия.

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ

Данный документ представляет собой дополнение к Рамочной конвенции от 1992 года. Он был принят в японском Киото в 1997 году. Целью соглашения стало стабилизация и сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Киотский протокол стал первым международным документом, в котором выставлялись количественные ограничения по таким выбросам.

Предполагалось, что с начала 2008 года по конец 2012 года удастся снизить совокупный средний уровень выбросов 6 типов газов (углекислый газ, метан, фторуглеводороды, фторуглероды, закись азота, гексафторид серы) на 5,2 % по сравнению с уровнем 1990 года. Тогда Евросоюз обязался сократить выбросы на 8%, США — на 7%, Япония и Канада — на 6%, страны Восточной Европы и Прибалтики — на 8%, Россия и Украина — сохранить среднегодовые выбросы в 2008-2012 годах на уровне 1990 года. Развивающиеся страны, включая Китай и Индию, обязательств на себя не брали.

Однако США в конце концов отказались ратифицировать протокол, Канада вышла из него, а ряд других стран не стали выполнять договоренности.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

На смену лишь частично сработавшему Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года по итогам 21-й конференции. Документ, вступивший в силу в ноябре 2016 года, подписали 175 стран, в том числе Китай, США и Россия.

Основной целью данного соглашения является ограничение глобального потепления за счет сохранения роста ниже 2 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем и как можно ближе к 1,5 °С. К 2100 году атмосфера не должна потеплеть более чем на 2 градуса по Цельсию.

Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Также документом предусматривается выделение развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с вредными выбросами в атмосферу.

Будущее Парижского соглашения может оказаться не лучше Киотского протокола. Уже в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по климату, так как выполнение его условий, включая ограничения в сфере энергетики, будут стоить США до 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Согласно соглашению, США должны были к этому времени сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Что касается России, то 23 сентября правительство приняло Парижское соглашение, согласившись на его обязательность. Теперь Россия должна до конца 2020 года представить Стратегию долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов. Конкретные обязательства РФ по сокращению выбросов будут объявлены в ближайшее время. В частности, до конца 2020 года предстоит принять основной закон о государственном регулировании парниковых газов.