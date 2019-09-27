Индекс потребительских настроений в США в сентябре превысил прогноз
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, вырос до 93,2 пункта с уровня августа в 89,8 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 92 пунктов.
https://1prime.ru/state_regulation/20190927/830362171.html