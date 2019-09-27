ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Финансовый комитет американского сената опубликовал материалы своего расследования, согласно которым Национальная стрелковая ассоциация (NRA) действовала в интересах России в преддверии президентских выборов 2016 года, а в установлении связей между ними участвовала Мария Бутина.

В документе содержатся два главных обвинения против одной из самых влиятельных американских организаций: в действиях в российских интересах и в нарушении имеющегося статуса свободного от налогообложения.

"Заместитель председателя финансового комитета сената Рон Уайден (демократ) в феврале 2018 года начал расследование в отношении Национальной стрелковой ассоциации после сообщений о возможных неподобающих действиях, связанных с финансовыми взносами и ее ролью в выборах 2016 года", — говорится в опубликованных материалах.

Далее описывается ситуация с арестом россиянки Марии Бутиной и якобы ее действиями по вмешательству в выборы.

"Предположительно, действия Бутиной были частью усилий по получению политического доступа внутри США, используя "Организацию, выступающую за право на владение оружием", под которой понимается NRA", — пишут сенаторы.

Согласно документу, полученные в ходе расследования свидетельства показывают, что граждане России использовали поездку представителей NRA в Москву в декабре 2015 года для "углубления личных взаимоотношений" и пытались использовать американцев для некого "сговора". Указывается, что минфин США убеждал тогдашнего вице-президента NRA Пита Броунелла не взаимодействовать в России с лицами, находящимися под американскими санкциями.