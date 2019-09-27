БРЮССЕЛЬ, 27 сен /ПРАЙМ/, Мария Князева. Кандидат в еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон намерена на своем посту продолжать политику своих предшественников — рассматривать возможности диверсификации поставок газа в Евросоюз, свидетельствует текст ее ответов на вопросы Европарламента.

Ранее в сентябре будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила, чтобы кандидат в еврокомиссары от Эстонии Симсон отвечала в новом составе ЕК за энергетику. Теперь она должна пройти согласование Европарламентом. ЕП предложил ей список вопросов, ответы на которые были опубликованы. В октябре пройдут устные слушания возможного будущего еврокомиссара.

"Я также оценю, как источники поставок природного газа могут быть диверсифицированы по конкурентным ценам, в частности, с использованием потенциала сжиженного природного газа", — написала среди прочего Симсон.

Евросоюз стремиться диверсифицировать источники энергии, в частности, газа. Россия — один из основных его поставщиков для ЕС, который в значительной степени зависит от импорта.

Еврокомиссия и США летом прошлого года договорились, что Евросоюз будет стремиться наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. В конце июля текущего года ЕК сообщила, что ЕС за год после этой договорённости нарастил закупки американского СПГ почти в пять раз.

Нынешний состав ЕК будет выполнять свои функции до 31 октября. В нем за энергетику отвечали двое – вице-президент по энергосоюзу Марош Шефчович от Словакии и еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете от Испании. Шефчович вновь был выдвинут Словакией в коллегию еврокомиссаров, тогда как Каньете – нет. Симсон выдвигают на замену Каньете, в то время как Шефчович предложен вице-президентом по межведомственными отношениями.