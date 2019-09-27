ЕРЕВАН, 27 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил размещение страной европейских облигаций объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4,2% годовых.

О том, что Армения разместит евробонды на 500 миллионов долларов с доходностью 4,2%, 19 сентября сообщал РИА Новости источник в банковских кругах.

"Мы выпустили еврооблигации в 500 миллионов долларов с доходностью 4,2%, но, по сути, спрос на них составил свыше 2 миллиардов, то есть превысил наши ожидания в четыре раза. Это хороший показатель экономического доверия к Армении", — сказал Пашинян, выступая в прямом эфире в Facebook. По его словам, сделка была совершена 26 сентября.

Он отметил, что в 2020 году Армения должна была выкупить размещенные в 2013 году семилетние евробонды с доходностью в 6,25%. "Мы решили привлечь новые средства по беспрецедентно низкому проценту для покрытия старого долга", — сказал премьер. Он добавил, что размещение десятилетних облигаций позволит стране до 2029 года ежегодно сэкономить 10,2 миллиона долларов.

Республика с 12 сентября проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошло в городах США, а также в Лондоне, и по его итогам, в зависимости от рыночных условий, республика планировала разместить евробонды сроком обращения 10-15 лет.

Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. Одновременно Армения планировала выкупить у держателей собственные евробонды с погашением в 2020 году.