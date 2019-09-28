МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Испания продолжает делать ставки на российский рынок, несмотря на продовольственное эмбарго, которое Россия ввела в ответ на санкции ЕС, сообщил РИА Новости советник по сельскому хозяйству, рыболовству и продовольствию посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.

"Россия – очень важный рынок, являлся таким долгое время, по причинам, выходящим за рамки отраслевых интересов и сельского хозяйства Испании, в 2014 году были приняты специальные меры, которые вызвали неопределенность и большие потери для сельского хозяйства и экспорта Испании, но Испания продолжает делать ставки на этот рынок", — заявил Ларраньяга.

Он отметил, что российские потребители высоко ценят такие испанские продукты, как оливковое масло, оливки, консервированные овощи и шоколад, не подпадающие под эмбарго.

"Испания возлагает большие надежды на то, что ситуация с особыми (экономическими) мерами будет устранена, чтобы другие продукты, которые получили большое признание в России, такие, как свежие фрукты, молочные продукты и свинина (могли вновь попасть на российский рынок)", — добавил Ларраньяга.

"Испанские бизнесмены понимают, что это мощный рынок будущего", — подчеркнул он, отметив, что население России превышает 145 миллионов человек "с растущей покупательной способностью".

Ларраньяга заявил, что существует возможность экспорта продуктов питания из России в Испанию, поскольку в России есть "большое сельскохозяйственное производство" и в ближайшем будущем РФ сможет "обеспечивать свой рынок и конкурировать в экспорте".

Особо высоко советник отметил "рыбные продукты высшего качества, которые представляют особый интерес для испанского рынка".

Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.