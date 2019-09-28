КИЕВ, 28 сен — ПРАЙМ. Повышение кредитного рейтинга Украины в перспективе позволит уменьшить затраты Киева на обслуживание внешних долгов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.

"Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется. В перспективе это означает, что мы будем иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны", — написал Гончарук на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Также премьер заявил, что правительство продолжит поддерживать темпы роста экономики "путем проведения запланированных реформ".