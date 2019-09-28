МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.

"Есть проблемы федерального уровня, есть регионального уровня. Проблемы федерального уровня, безусловно, требуют времени…. Мы вчера (26 сентября – ред.) в МИДе (России – ред.) были, ещё раз поставили вопрос о переводах — об ограничениях переводов", — сообщил Джекшенкулов, выступая в пятницу на форуме киргизской диаспоры в Москве.

Позднее в посольстве пояснили, что Киргизия считает нынешние ограничения слишком жесткими, особенно с учетом членства страны в ЕАЭС и Таможенном союзе. По данным посольства, объем переводов из России в Киргизию в этом году снизился, что связано, в том числе, с введением лимитов. "За семь месяцев этого года из России в Кыргызстан переведено 1 миллиард 324 миллиона долларов. В прошлые года за это же время почти 2 миллиарда долларов было. Это снижение, по мнению экспертов, произошло из-за лимитов", — пояснили в посольстве.

В апреле этого года платежные системы России ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Киргизию и Вьетнам. Власти РФ объяснили это борьбой с отмыванием средств и незаконными финансовыми операциями.

Лимит установлен в размере 100 тысяч рублей, которые можно разово или по частям перевести в течение 30 дней. При этом для Казахстана оставлены прежние лимиты в 150 тысяч рублей. "Наши власти считают, что раз мы тоже в ЕАЭС, то должно быть всем поровну", — отметили в посольстве.

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Членами объединения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.