АДЛЕР (Краснодарский край), 28 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ не будет компенсировать производителям автомобилей и автокомпонентов, подписавшим специнвестконтракты, ввозные таможенные пошлин на комплектующие, для выравнивания условий конкуренции с оставшимися промсборщиками, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Мы исходим из того, что наши обязательства по компенсации таможенных пошлин истекают с момента истечения договоров о промсборке, последние истекают в 2020 году, и больше компенсации такой не будет. Сегодня уже поступления от этих пошлин заложены в параметры бюджета 2020, 2021 и 2022 годов. Такие просьбы (компенсировать — ред.) периодически раздаются, и на это сегодня был дан внятный ответ", — сказал он.

По его словам, все обязательства, которые государство взяло на себя законодательно или по инвестиционным соглашениям, должны быть выполнены. "Но перевыполнять их мы тоже не должны, так как это порождает иждивенчество, бизнес должен работать над своей эффективностью самостоятельно в пределах тех правил, которые установлены государством. Главное, чтобы государство было предсказуемым и не меняло эти правила бесконечно", — подчеркнул Козак.

В пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров говорил журналистам, что ведомство хочет найти компромисс в вопросе этих компенсаций, и необязательно этот механизм будет фискальным. Он отмечал, что вопрос о компенсации импортных пошлин на автокомпоненты, о чем просили участники СПИКов для выравнивания условий с оставшимися промсборщиками, пока не решен.

"АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai и Volkswagen в июле собирались обратиться с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой компенсировать автоконцернам, работающим в РФ по специнвестконтрактам, таможенные пошлины на ввоз компонентов наравне с теми, кто еще работает в режиме промсборки, которая истекает в 2020 году, говорили РИА Новости источники в отрасли.

В начале июля кабмин после неоднократных призывов автопроизводителей продлил (постановление №846, вносит изменение в постановление №1278) о компенсации ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие автоконцернам и производителям компонентов до 2020 года включительно, работающим в рамках промсборки. Среди производителей готовых машин эти компенсации смогут получить Toyota, "ПСМА Рус" и другие, чьи соглашения о промсборке истекают в 2020 году.