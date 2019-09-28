АДЛЕР, 28 сен /ПРАЙМ/. Автоконцерны создают рабочую группу по дифференциации компенсации утильсбора в РФ, они должны представить свои предложения до 15 октября, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с представителями автозаводов на полях "Формулы 1".

"Достаточно острый разговор состоялся с представителями российского автопрома, здесь представлены все мировые бренды на нашем рынке. Речь шла о дифференциации предоставления промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации. Понятно, что здесь у российского автопрома в нынешнем формате уже достаточно длительная история. За это время сложились различные условия, в которых действуют автопроизводители. Каждый достиг разной степени локализации, одномоментное решение об изменении правил ведения этого бизнеса достаточно болезненно. Высказывались диаметрально противоположные позиции", — охарактеризовал переговоры вице-премьер.

"Мы договорились о том, что они — все компании, которые находятся на российском рынке — должны создать рабочую группу до 15 октября. Есть конкретная сумма промышленных субсидий, которая распределяется между ними. Это не наши уже деньги, это деньги всего автопрома. Автопром между собой должен договориться, каким образом они это дифференцируют, каким образом будет справедливо, и какой переходный период будет для того, чтобы достичь этой идеальной теоретической справедливости, которой сегодня нет и быть не может, потому что так исторически сложилось", — также рассказал Козак, добавив, что группу возглавит замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Как пояснил журналистам представитель вице-премьера, речь идет о том, чтобы автоконцерны к 15 октября уже представили свои предложения в Минпромторг.

По словам Козака, представленная правительством концепция по компенсации 60% от затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора, и дифференциации оставшихся 40% в зависимости от уровня локализации производителя — это вариант для обсуждения, документ для начала разговора, который и состоялся на совещании. "Одни считали, что нужно базовый объём промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации только на основании того, что производство находится в России, снизить до 20%, другие считали, что нужно до 100% поднять…. Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня принять какое-то окончательное решение на долгие годы", — пояснил вице-премьер.

Он также посчитал, что предложенное рядом автопроизводителей правило дифференциации компенсации утильсбора 70% на 30% — это не более, чем дополнительная лазейка для концернов, чтобы получать субсидии за низколокализованные автомобили. "Это ненормально, это тоже будет предметом обсуждения для рабочей группы. Пусть они поработают над этим, я хочу, чтобы все те, кто сидели за этим столом — это была в полном смысле слова саморегулируемая организация — чтобы они правила поведения на рынке сами устанавливали между собой, а не государство впутывали в это", — подчеркнул Козак, добавив, что есть время до конца этого года, чтобы поставить точку в вопросе утильсбора.