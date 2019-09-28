БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен /ПРАЙМ/. Аргентинский бизнес готов открыть совместное производство газового оборудования в России, сообщили РИА Новости представители российских компаний, приехавших в Буэнос-Айрес на ежегодную выставку Argentina Oil & Gas Expo 2019.

"Аргентинские компании готовы открыть совместное производство на территории России, это хорошая возможность работы на международном рынке. Есть конкретные договоренности, в частности, по организации производства оборудования для переработки и транспортировки газа", — сказала глава компании World Business Partners Екатерина Мироненкова, представляющей интересы бизнес-делегации Башкирии и Саратовской области.

Кроме того, у башкирских компаний есть интерес к открытию СП в Аргентине, в частности, по разработке газового месторождения Vaca Muerta. "Надеюсь, уже через 1,5-2 года сможем показать конкретные результаты", — добавила она.

От Башкирии на выставку приехали 7 нефтесервисных компаний, сообщил в свою очередь директор Центра поддержки экспорта республики Ильдус Халитов. Были проведены встречи с Axion, Total, Halliburton, Siemens, Agira и другими представителями аргентинских предприятий, местными отраслевым ассоциациями. В настоящее время Башкирия работает с 120 странами, в Аргентину в основном поставляет удобрения. "Рынок Аргентины очень интересный и перспективный. Плюс это и окно в Латинскую Америку", — отметил он.

Гендиректор компании "Авангард Нефтесервис" Сухраб Хадиев рассказал РИА Новости, что обсуждал с аргентинскими партнерами поставку оборудования для бурения, ремонта и цементирования скважин.

ООО НПП "Буринтех" уже работает в Колумбии и Венесуэле. К его буровому оборудованию проявила интерес компания Total, работающая в Аргентине над проектами по добыче СПГ. "С Total обсудили возможность использования нашего оборудования у них на объектах. Запрос есть, будем обсуждать технические моменты и будем делать все, чтобы пытаться зайти на этот рынок", — сказал представитель компании Андрей Охотников.

Коммерческий директор завода "Нефтегазоборудование" (Саратов) Алексей Красновид сообщил, что компания приехала в Аргентину, чтобы "найти партнеров, которые могут помочь в работе по сжижению и сжатию газа".

"Обсуждали этот вопрос с компанией Aspro, ищем точки соприкосновения, чтобы сделать совместно с ними в России производство оборудования", — сказал он.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В свою очередь, глава World Business Partners по Латинской Америке Олеся Казакова, ранее занимавшая пост представителя Минэкономразвития Башкирии в Латинской Америке, сообщила РИА Новости, что это далеко не последний визит российских компаний в Аргентину.

"В ноябре-декабре этого года планируем организовать визит государственных структур Республики Башкортостан в Аргентину совместно с представителями крупного нефтяного бизнеса и провести научно-технологическую конференцию", — уточнила она.

В числе секторов, с которыми планируется развивать сотрудничество Башкирии и Аргентины, Казакова назвала также АПК в части обмен опытом разведения крупного рогатого скота и выращивания зерновых культур. "Мы планируем провести дни Башкирии в Аргентине и дни Аргентины в Башкирии. Речь идёт об обмене культурными событиями, выставками", — отметила Казакова.