МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты на данном этапе не планируют проводить делистинг китайских компаний с американских бирж, передает агентство Блумберг со ссылкой на пресс-секретаря минфина США Монику Кроули.

"Администрация в настоящее время не рассматривает блокирование китайских компаний с целью недопуска до листинга акций на американских фондовых биржах", — приводит агентство слова Кроули.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США. Также Белый дом рассматривает возможность ограничения потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Эти данные появились на фоне подготовки к новому раунду торговых переговоров между США и Китаем, который начнется 10 октября в Вашингтоне.