МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что машиностроительная отрасль — одна из важнейших в экономике России.

"Ваша отрасль – одна из важнейших в экономике нашей страны", — говорится в поздравительной телеграмме премьера по случаю Дня машиностроителя.

Медведев отметил, что без машиностроительной отрасли были невозможны освоение Арктики и месторождений полезных ископаемых, запуск космических кораблей, а также укрепление обороноспособности государства. Он добавил, что от этой отрасли зависит развитие промышленности и сельского хозяйства, реализация национальных проектов.

Премьер-министр заметил, что задействованные в машиностроении инженеры, конструкторы и рабочие вносят огромный вклад в технологическую модернизацию страны, активно применяя инновационные идеи на производстве.

"Благодаря этому продукция ваших предприятий отличается высоким качеством, она широко востребована как в России, так и за рубежом", — сказал он.

Медведев отметил, что необходимо повышать эффективность отрасли, внедрять в нее перспективные разработки и привлекать инвестиции, а также уделять серьезное внимание подготовке кадров.

Особую благодарность премьер выразил ветеранам отрасли. "Пусть ваши знания, преданность делу и умение работать в непростых условиях послужат примером для молодых машиностроителей", — заключил Медведев.