ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в трех железнодорожных вагонах со шпалами в ЕАО, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее спасатели сообщили, что вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе в ЕАО. Состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик, движение поездов не нарушено.

"В отцепленных и отбуксированных вагонах ликвидировано открытое горение, проводится проливка. На месте происшествия выяснилось, что горели железнодорожные шпалы, транспортируемые со станции Ургал на станцию Хабаровск", — говорится в сообщении.

Движение поездов не прекращалось.