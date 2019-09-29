МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. На поддержку создания аудиовизуальной продукции в России иностранными кинокомпаниями, адаптацию результатов интеллектуального труда населения к требованиям внешних рынков и на программу субсидирования ставок по экспортным кредитам необходимо выделить 244,9 млрд рублей до конца 2024 года. Такую просьбу министр экономического развития Максим Орешкин изложил в письме министру финансов, первому вице-премьеру Антону Силуанову. Это в 42 раза больше предусмотренной сейчас суммы, пишут "Известия".

В общей сложности на экспортные цели планируется потратить 888,8 млрд рублей, но распределение этих денег несправедливо внутри нацпроекта по международной кооперации, полагает министр. Перечисленные мероприятия — новые, их включили в документ только в июне 2019 года. Именно поэтому на них не заложили финансирования, что несет риск невыполнения указа президента. Ранее Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь $100 млрд, напомнил Максим Орешкин.

Также глава Минэкономразвития предложил предусмотреть дополнительные отчисления и на развитие туризма. В частности, по мнению министра, нужно выделить деньги на софинансирование строительства кластеров, субсидии банкам, которые недополучили доходы по льготным кредитам на инвестиционные проекты в этой отрасли и грантовую поддержку предпринимателей, развивающих внутренний и въездной туризм.