БЕЙРУТ, 29 сен — ПРАЙМ. Сотни митингующих собрались у здания правительства в центре Бейрута, выступая против политики руководства страны на фоне назревающего экономического кризиса, передает корреспондент РИА Новости.

Призыв к митингу был распространен в социальных сетях в пятницу и субботу. Активисты также призвали граждан выйти на масштабную демонстрацию в следующую среду во время заседания парламента.

Помимо митинга у здания правительства, еще несколько сотен демонстрантов провели воскресную акцию на Банковской улице в Бейруте. В ходе акций десятки молодых людей подожгли покрышки, тем самым перекрыв один из самых загруженных тоннелей столицы, ведущий к центральной улице Хамра.

Митинги против экономической политики правительства прошли также в городах Хермель и Баальбек.

На прошлой неделе АЗС во всем Ливане прекратили работу на сутки в качестве предупреждения из-за сложившейся ситуации с нехваткой долларов для покупки сырья. Всего в акции приняли участие около 97% топливных заправок. С заявлением выступила и ассоциация мукомольных предприятий, заявив о грядущем дефиците зерна в стране также по причине созданного дефицита доллара на финансовом рынке.