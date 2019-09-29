МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия открыта для эффективного диалога с другими странами по вопросам развития арктических территорий и исходит из того, что освоение Арктики должно идти при безусловном учете национальных интересов стран региона, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

В интервью "Российской газете" Аверьянов напомнил, что стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2020 года "предусматривает углубление многостороннего сотрудничества России с приарктическими государствами и позиционирование Арктики как территории мира и взаимовыгодного партнерства".

"При этом мы исходим из того, что работа в Арктике должна осуществляться при безусловном учете национальных интересов региональных государств", — сказал Аверьянов. "Необходимо учитывать, что Арктика — это очень непростой регион, и чрезвычайные ситуации там на порядок опаснее, чем в любом другом уголке земного шара. Поэтому освоение Арктики в хозяйственных целях невозможно без эффективного международного диалога. Россия для такого диалога открыта", — добавил он.

Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ. Мероприятие состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром Арктического совета являются его постоянные члены — "восьмерка" арктических стран: Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Совет саамов.