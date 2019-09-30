МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Правительство России в понедельник внесет в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Тридцатого сентября правительство РФ внесет в Государственную думу проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. Как и в прошлом году, бюджетный пакет будет внесен в электронном виде и размещен на едином портале бюджетной системы РФ budget.gov.ru. Часть документов, в соответствии с законодательством РФ, будет внесена в бумажном виде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральный бюджет заявлен профицитным на весь трехлетний период.

В пресс-службе отметили, что в 2020-2022 годах прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 20,175 триллиона рублей в 2019 году до 20,379 триллиона рублей в 2020 году (+2,1% к 2019 году), 21,247 триллиона рублей в 2021 году (+4,3% к 2020 году) и 22,058 триллиона рублей в 2022 году (+3,8% к 2021 году).

Кроме того, общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,503 триллиона рублей (+6,6% к 2019 году), в 2021 году – 20,634 триллиона рублей (+5,8% к 2020 году) и в 2022 году – 21,763 триллиона рублей (+5,5% к 2021 году).

"В первую очередь предусмотрено увеличение расходов на программы, содействующие достижению национальных целей развития, а также на финансирование задач, поставленных президентом РФ в послании федеральному собранию", — подчеркивается в сообщении.

Также на реализацию нацпроектов предусмотрен рост бюджетных ассигнований более чем на 203,6 миллиарда рублей, до 2 триллионов рублей в 2020 году (1,8 триллиона рублей в 2019 году); до 2,2 триллиона рублей в 2021 году; и до 2,7 триллиона рублей в 2022 году. Отмечается, что в структуре расходов проекта бюджета – поддержка проектов в сфере экономики и развития инфраструктуры, нацбезопасности, но самый масштабный рост предусмотрен по статьям соцсферы и программам повышения качества жизни россиян.