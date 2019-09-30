МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне августа в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Показатель держится на этой отметке уже пять месяцев подряд. Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом число безработных в Германии в сентябре составило 2,276 миллиона человек, что на 10 тысяч меньше, чем в августе.

Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в сентябре составил 4,9% против уровня августа в 5,1%, а число безработных снизилось до 2,234 миллиона с 2,319 миллиона человек месяцем ранее.