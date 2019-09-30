МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, а в квартальном — снизился на 0,2%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Показатель в квартальном выражении совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, в годовом выражении ожидался рост на 1,2%.

В первом квартале рост ВВП Великобритании составлял 0,6% в квартальном выражении и 2,1% — в годовом.

Квартальный рост сферы услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, во втором квартале замедлился до 0,1% с 0,4% в первом, что соответствует первой оценке. Это самый слабый показатель квартального роста за три года. Строительный сектор снизился на 1,2%, тогда как кварталом ранее наблюдался рост на 1,6%.