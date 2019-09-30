МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в августе снизилась до 7,4% с уровня июля в 7,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Это минимальное значение показателя с мая 2008 года. Аналитики ожидали сохранение индикатора на уровне июля.

Безработица в ЕС в августе составила 6,2% против 6,3% месяцем ранее. Это минимальная отметка, зафиксированная Евростатом с января 2000 года.

В августе 2018 года безработица в еврозоне составляла 8%, а в ЕС — 6,7%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в августе 2019 года составило 15,432 миллиона человек, в зоне евро — 12,169 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам августа была зафиксирована в Чехии (2%) и Германии (3,1%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (17% — по последним данным, по состоянию на июнь 2019 года) и Испании (13,8%).