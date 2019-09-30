МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в сентябре в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,2%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована нулевая инфляция.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что в годовом выражении показатель составил 1,3%, а в месячном — 0,1%.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в сентябре в годовом выражении составила 0,9%, в месячном была зафиксирована дефляция в 0,1%. Аналитики ожидали, что в годовом выражении инфляция составила 1%, а в месячном — 0,1%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.