МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии до "А" с "А+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Понижение рейтинга отражает растущую геополитическую напряженность в регионе Персидского залива", — говорится в сообщении.

Хотя Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак на нефтяные объекты, произошедших 14 сентября, Fitch отмечает риск новых атак, что может нанести ущерб экономике страны.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а нефтедобывающие мощности планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день — до конца ноября.