МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сергей Аноприенко из Росимущества назначен главой Рослесхоза, сообщается на сайте правительства РФ.

"Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Аноприенко с 2017 года занимал пост заместителя руководителя Росимущества.

Возглавляший Рослесхоз с 2014 года Иван Валентик в начале июля был освобожден от должности по его просьбе — в связи с переходом на другую работу. Временным исполняющим обязанности главы Рослесхоза стал заместитель руководителя ведомства Михаил Клинов.