СОЧИ, 30 сен — ПРАЙМ. Еще восемь стран ЕС приняли решение присоединиться к механизму для расчетов с Ираном INSTEX, сообщила РИА Новости специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи.

"Помимо трех стран-инициаторов создания механизма — Франции, Германии и Великобритании, — еще восемь стран ЕС уже приняли решение присоединиться. Сейчас еще должны добавиться две страны", — сказала Точчи в беседе с РИА Новости на полях ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".

При этом она не уточнила, о каких именно странах идет речь.

Ранее стало известно, что к механизму намерена присоединится Швеция и Бельгия.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.