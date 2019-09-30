МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в сентябре снизились на 0,2 процентного пункта, составив 8,9%, и обновили минимум с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ за сентябрь.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции продолжила снижаться (на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до 8,9%), обновив минимальное значение с июня 2018 года. Ожидаемая инфляция все еще выше, чем минимальные значения первой половины 2018 года", — пишут авторы комментария.

В августе инфляционные ожидания населения составляли 9,1%. Уже тогда они находились на минимальных значениях с июня 2018 года.

При этом инфляционные ожидания респондентов, имеющих сбережения, остались ниже, чем у тех респондентов, у кого сбережений нет. ЦБ отмечает, что разрыв между ожиданиями в этих группах в последние месяцы снизился. Так, в сентябре снизилась доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции в ближайшие 12 месяцев, и выросла доля респондентов, ожидающих ее замедления.

"Слабое снижение инфляционных ожиданий, несмотря на замедление фактической инфляции, говорит об их незаякоренности на цели Банка России и указывает на сохраняющиеся инфляционные риски", — поясняют авторы документа.

Также несколько более оптимистичными стали ожидания инфляции в 2019 году и в трехлетней перспективе, указывает регулятор. Оценка инфляционных ожиданий домохозяйств на ближайшие 12 месяцев, рассчитываемая Банком России с использованием данных опросов ООО "инФОМ", в сентябре продолжила снижаться — до 4,3% с 5,2% в июле.