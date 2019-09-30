ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух россиян и трех связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным компаний за "вмешательство в выборы", под санкции также попали его яхта и три самолета, сообщило в понедельник американское министерство финансов.

В санкционные списки включены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения), оба, по данным Вашингтона, связаны с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency).

Санкции также введены в отношении зарегистрированных на Сейшельских островах компаний Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited и Linburg Industries Ltd, зарегистрированной в Чехии. По информации министерства финансов США, они связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Как пояснили в минфине, "сегодняшние санкции увеличивают давление на уже находящегося под ними Евгения Пригожина". С этой целью в санкционный список также включены его яхта St. Vitamin и три самолета, формально принадлежащие указанным в новом санкционном списке компаниям.

"Министерство финансов наложило санкции на частные самолеты и яхту и связанные со стоящим за Агентством интернет-исследований российским финансистом Евгением Пригожиным за его попытки подорвать американские демократические процессы", — прокомментировал введение санкций глава минфина Стивен Мнучин.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что Вашингтон "продолжит работать над тем, чтобы обеспечить, что Пригожин и подобные ему не найдут укрытия и комфорта, покуда будут продолжать дестабилизирующую деятельность, угрожающую Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам". "Мы ясно говорим: мы не потерпим зарубежного вмешательства в наши выборы. Соединенные Штаты продолжат выступать против тех, кто пытается подорвать наши демократические процессы, и не будем сомневаться в введении дополнительных санкций для увеличения давления на Россию за ее дестабилизирующие и неприемлемые действия", — заявил в связи с введением новых санкций госсекретарь США.

Вашингтон обвиняет РФ в попытках повлиять на президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Москва это категорически отрицает.

Ранее минюст США в рамках продолжавшегося два года расследования "российского вмешательства" выдвинул обвинения 13 россиянам и трем компаниям в "сговоре против США" и "мошенничестве". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.