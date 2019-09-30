ТЕГЕРАН, 30 сен — ПРАЙМ. Зона свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) начнет действовать с конца октября, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.

"Реализация соглашения с этим союзом произойдет 27 октября, и 502 статьи наших товаров смогут пользоваться особыми преференциальными условиями", — сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Роухани сообщил об этом перед вылетом в Армению, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, отметив, что таким образом будут установлены торговые отношения в зоне свободной торговли, создаваемой Ираном и ЕАЭС.