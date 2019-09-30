МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020-2022 годы, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно этому документу, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год — 28,5 миллиарда рублей. В 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 триллионов 923,9 миллиарда рублей (7,9% к ВВП), из них 8 триллионов 876,9 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 296,5 миллиарда и 9 триллионов 247,6 миллиарда рублей, соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 720,8 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

Расходы фонда на 2020 год предполагаются в сумме 9 триллионов 42,3 миллиарда рублей (8% к ВВП), из них 8 триллионов 999,8 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 325 миллиардов и 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей, соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 702,3 и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

Межбюджетные трансферты, получаемые ПФР из федерального бюджета, ожидаются в 2020 году на уровне 3,239 триллиона рублей, в 2021 году – 3,216 триллиона рублей, в 2022 году – 3,191 триллиона рублей.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.