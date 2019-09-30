МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы, говорится в релизе агентства.

Прогноз роста глобального ВВП на 2019 год был пересмотрен с 2,8% до 2,6%, на 2020 год — с 2,8% до 2,5%, что является самым медленным темпом роста с 2012 года, отмечается в сообщении.

"Прогнозируется, что рост мировой экономики сократится до 2,6% в этом году и до 2,5% в следующем, в сравнении с показателем в 3,2% в 2018 году, что станет самым медленным темпом роста с 2012 года, когда кризис в еврозоне достиг своего пика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что замедлению роста экономики способствует эскалация торгового конфликта США и КНР, которая произошла летом текущего года. Торговый конфликт, по мнению агентства, окажет негативное воздействие на китайскую экономику.

"Снижение темпов роста в Китае продлит спад в мировой экономике, что, в свою очередь, будет оказывать давление на… еврозону", — говорится в релизе агентства.

Отмечается, что США также не застрахованы от ухудшения показателей по экспорту и производству. При этом агентство считает, что дальнейшее снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США маловероятно.