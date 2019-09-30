МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Общий объем "серых" зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, в России достигает 10 триллионов рублей в год, такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Так называемая "неформальная экономика", то есть нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность, названа в числе основных рисков для российской бюджетной системы.

"Учитывая значительные масштабы (по оценкам, объем так называемого "серого" фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год), феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками", — говорится в документе.

"Возникающие дисбалансы в налоговой нагрузке приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к "уходу в тень", что в целях обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ требует повышения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков. Таким образом, раскручивается спираль "теневизации" экономики", — продолжают авторы прогноза.

Они отмечают, что прогноз поступлений по так называемым зарплатным налогам в бюджет на ближайшие годы основан на предпосылке о стабилизации доли формального фонда оплаты труда в структуре трудовых доходов. "Однако в случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних 5-10 лет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ к 2034 году могут составить 1,5 процентного пункта ВВП ежегодно", — говорится в документе.

Внедрение цифровых технологий в администрировании и совершенствование налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков с высоким риском "теневизации" (самозанятые, малый бизнес) будут способствовать минимизации таких рисков, считают авторы прогноза.