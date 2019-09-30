МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Орешкин представил кандидатуру замглавы Минэкономразвития РФ Михаила Бабича на должность первого заместителя главы министерства.

"Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха", — написал Орешкин на своей странице в Instagram.

У министра экономического развития РФ 14 заместителей. Первого заместителя министра у Орешкина нет.

Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня. В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.