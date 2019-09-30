СОЧИ, 30 сен /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе телефонного разговора 26 сентября обсудили возможность ещё раз изучить готовящееся новое газовое законодательство Украины, а также возможные даты следующих трехсторонних консультаций, сообщил журналистам Новак.

Имплементация Украиной правил газового рынка ЕС должна позволить "Газпрому" бронировать транзитные мощности этой страны.

"Мы обменялись мнением по необходимости ещё раз изучить те документы, которые принимает украинская сторона в качестве законодательства и нормативно-правовой базы, которая должна соответствовать европейскому законодательству. То есть, для нас важно, чтобы мы эти документы в полном объёме получили, и Еврокомиссия также их рассмотрела и свое заключение дала на предмет соответствия европейскому законодательству", — сказал Новак.

Глава Минэнерго и вице-президент ЕК также обсуждали возможные даты следующих трехсторонних консультаций о транзите газа через Украину и взаимодействие в рамках "энергокольца БРЭЛЛ" (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), сказал министр.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Новак и его коллега Алексей Оржель сочли консультации конструктивными, однако Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине сентября выразил надежду, что до следующего раунда трёхсторонних консультаций о транзите газа украинское законодательство, регулирующее газовую сферу, будет приведено в полное соответствие с европейским. По словам Оржеля, следующая министерская встреча состоится в двадцатых числах октября.