МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Тестирование граждан в рамках категоризации инвесторов — физлиц на рынке ценных бумаг не должно привести к росту брокерской комиссии, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Предполагается, что это (тестирование на квалификацию — ред.) будет бесплатным. Брокер будет тестировать гражданина при приеме его на обслуживание или в ходе обслуживания. Соответственно, компенсация расходов брокеров на такое тестирование будет закладываться в брокерскую комиссию. Учитывая, что в значительной степени обслуживание сегодня переведено на дистанционные рельсы, на цифровую платформу, где физически со стороны брокера с клиентом никто не общается, себестоимость такого тестирования будет крайне низкой, поэтому мы не ожидаем роста брокерской комиссии в связи с данным тестированием", — сказал он в ходе прямого эфира с гражданами в рамках международной недели инвесторов.

"Скорее это несколько усложнит клиентский путь. Но если тестирование произведено, и вы его прошли, повторно такое тестирование проходить не надо. Поэтому, это разовое явление, аналог которого — идентификация, которую мы все проходим, впервые прописываясь у того или иного провайдера финансовых услуг", — добавил он. По его словам, тесты будут разрабатываться саморегулируемыми организациями — Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

Госдума в мае приняла в первом чтении законопроект о категоризации инвесторов — физлиц на рынке ценных бумаг брокерами и другими участниками финрынка. ЦБ 20 сентября предложил участникам финрынка новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов. В нем, в частности, предполагается вместо четырех категорий инвесторов — три: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор, простой квалифицированный инвестор.

В новом варианте законопроекта, предложенном ЦБ, среди прочего предполагается увеличение планки отсечения с 400 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей для признания физлица простым неквалифицированным инвестором. А особо защищаемые неквалифицированные инвесторы могут совершать рискованные операции только на сумму не более 50 тысяч рублей по одному или нескольким договорам в течение календарного года. Производные финансовые инструменты и иностранные бумаги вне котировальных списков доступны только квалифицированным, а также простым неквалифицированным инвесторам после тестирования.

"Калибровка цифр не завершена. Пока рано говорить, какая будет цифра. Сумма в 1,4 миллиона рублей была предложена Центральным банком по аналогии со страхованием вкладов в банке… Что будет в итоге, пока сказать рано, переговоры с рынком продолжаются", — отметил Швецов, комментируя планку отсечения для признания физлица простым неквалифицированным инвестором.