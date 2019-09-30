СОЧИ, 30 сен /ПРАЙМ/. По данным на август все страны соглашения выполняют свои обязательства о сокращении добычи нефти, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо.

"Пока все хорошо. Мы только недавно встречались в Абу-Даби, в Эмиратах, на министерском мониторинговом комитете, где Российская Федерация сопредседательствует. Мы рассмотрели работу, уровень соблюдения всех стран-участниц. Мы выяснили, что по данным на август он был в районе 136%. Так что пока все хорошо", — заявил он.