СОЧИ, 30 сен /ПРАЙМ/. ОПЕК+ обсуждает проведение министерской встречи в Вене по случаю вступления в действие хартии, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо.

"Мы проводим консультации, мы находимся в контакте со всеми 24 странами. И надеюсь, что очень скоро мы сможем прийти к решению по удобному для всех проведению министерской встречи по случаю запуска хартии", — заявил он, отметив, что встреча пройдет в Вене.

Страны ОПЕК+ подписали ранее хартию о бессрочном сотрудничестве, предусматривающую создание постоянной структуры в целях стабилизации рынка нефти. Участие в хартии является добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти.