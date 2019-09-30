МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предлагает задерживать большегрузы зарубежных перевозчиков на выезде из России при наличии неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, до момента их оплаты, следует из поправок, подготовленных ведомством в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в закон о госконтроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения.

"В случае выявления в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации нарушения законодательства в области дорожного движения при выезде с территории России транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, на котором совершено административное правонарушение, указанное транспортное средство не выпускается с территории РФ до предъявления иностранным перевозчиком документа, подтверждающего уплату штрафа", — предлагается поправками ведомства.

"В отношении иностранцев на практике привлекается к административной ответственности только водитель — физическое лицо, при непосредственной остановке транспортного средства инспекторами контролирующих органов. Но даже в этом случае инспекторы контролирующих органов могут только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспортного средства (ТС) до уплаты штрафа в КоАП предусмотрено не по всем видам административных нарушений", — обосновывает ведомство необходимость регулирования.

"В результате ТС нарушителя имеет возможность продолжить движение и беспрепятственно покинуть территорию России без уплаты штрафа", — добавляет оно.

При этом, с точки зрения инициаторов поправок, решение о задержании за такие нарушения большегрузов, принадлежащих иностранным перевозчикам, и решение?о прекращении задержания должно приниматься должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор, если транспортное средство выезжает с территории России.

Кроме этого, поправками предлагается не впускать на территорию страны иностранные фуры в случае, если за ними числятся нарушения транспортного законодательства РФ или нарушения правил дорожного движения в России, а также есть штрафы за неоплату проезда по федеральным трассам в рамках системы "Платон", до того момента, когда соответствующие нарушения не будут устранены.