МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС — принятый ранее закон вступает в силу с началом нового налогового периода (четвёртого квартала года) для этого налога.

Также с 1 октября обнуляется НДС на ряд услуг международных российских аэропортов для зарубежных рейсов. Среди этих услуг — обеспечение взлета, посадки, руления и стоянки самолетов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной (транспортной) безопасности, наземное обслуживание воздушных судов, пассажиров и экипажей, обработка багажа, грузов и почты, техобслуживание самолетов.

НДС на внутренние авиаперевозки в РФ был установлен в 10% до 2021 года. Исключение сделали для рейсов, пункт отправления или назначения которых расположены в Крыму, Севастополе, Калининградской области или Дальневосточном федеральном округе — на них до 2025 года установлен нулевой НДС.

Обнуление НДС при внутренних авиаперевозках позволяет решить сразу несколько задач: сделать доступными перелеты между городами, укрепить региональные авиакомпании, сформировать спрос на новых специалистов и закупать новые самолеты, в том числе такие как МС-21, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. А вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что обнуление НДС для внутренних региональных авиаперевозок окажет дополнительную поддержку отрасли в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

В первое время из-за этого произойдет некоторое сокращение доходов бюджета, но кабмин рассчитывает, что в перспективе эффект будет положительный, прежде всего за счет роста всех сегментов, которые связаны с этим сектором авиаперевозок, отмечал также Медведев. По оценке правительства, реализация проекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2019-2020 годах на сумму более 30 миллиардов рублей.

Однако предполагается, что в период до 2030 года пассажиропоток на региональных маршрутах минуя Москву увеличится на 211 миллионов пассажиров, а увеличение спроса на пассажирские авиаперевозки на внутренних воздушных линиях приведет к созданию к 2030 году 15,5 тысячи новых рабочих мест в региональных авиакомпаниях и 16,6 тысячи рабочих мест в смежных и обслуживающих отраслях (авиастроении, аэропортовых услугах, наземном и техническом обслуживании воздушных судов).