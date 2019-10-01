МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин примет во вторник участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, а также проведет двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Евразийский экономический союз действует с 2015 года и объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.

"Первого октября в Ереване президент России Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", — сообщила пресс-служба Кремля.

Помимо лидеров стран ЕАЭС ожидается участие президента Молдавии (страна-наблюдатель) Игоря Додона, а также премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и президента Ирана Хасана Роухани в качестве почетных гостей.

На заседании обсудят работу ЕАЭС и перспективы интеграционных процессов и наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Кроме того, к утверждению лидерами подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Также будут согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год.

В рамках заседания Высшего совета планируется подписать соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.

Кроме того, как сообщали РИА Новости в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, на заседании совета будет рассмотрено решение о введении в ее состав советника президента России Сергея Глазьева в качестве министра по интеграции и макроэкономики. Нынешний министр по интеграции Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПАШИНЯНОМ И РОУХАНИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал предстоящие переговоры в Ереване "очень важным мероприятием", как минимум по составу участников. "Кроме этого, важно и двусторонее измерение российско-армянских отношений. Состоится отдельная беседа Путина и Пашиняна", — сказал он.

В последний раз Пашинян и Путин встречались в июне на полях Петербургского международного экономического форума. В интервью РИА Новости Пашинян заявил, что в ходе встречи с Путиным обсудил, в частности, вопрос поставок оружия и цену на газ. Говоря о возможных сроках заключения соглашения с Россией по газу, Пашинян заявил, что надеется на то, что "хорошие новости граждане Армении услышат из уст президента России".

На полях саммита состоятся и переговоры российского лидера с Роухани. В последний раз со своим иранским коллегой Путин встречался 16 сентября в Анкаре, где проходила пятая трёхсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Стороны обсудили тогда ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сфере, условились продолжать реализацию крупных проектов и активизировать работу по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют.