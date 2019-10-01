МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Цена на российский газ для Молдавии с 1 октября снижается, по словам молдавского президента Игоря Додона скидка составит 10-15 долларов с нынешней цены в 235 долларов за тысячу кубометров.

Такие договоренности были достигнуты по итогам встречи Додона с президентом РФ Владимиром Путиным, заявлял молдавский лидер в сентябре. Тогда он пояснял, что во внутренний тариф после прошлогоднего снижения включена цена на газ 168 долларов, а реальная цена составляет 235 долларов. С 1 октября скидка будет составлять 10-15 долларов, итоговый механизм позволит не повышать тариф на газ в этом году, в следующем году с 1 января цена может быть ниже на 45-50 долларов, а с 1 апреля — на 70 долларов меньше, объяснял Додон.

Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Вопрос дальнейшей судьбы поставок прорабатывается двумя странами, однако его решение во многом зависит также от того, продолжится ли транзит российского газа через территорию Украины.

Как также говорил Додон в сентябре, есть три варианта поставок газа в Молдавию в том случае, если Россия и Украина не смогут договориться о транзите топлива. Первый предусматривает транспортировку через "Турецкий поток", но для этого нужны капиталовложения. Второй вариант предполагает закупку запаса газа и его хранение на Украине. В этом случае государству придется брать кредит в размере около 100 миллионов евро. Кроме того, должна быть гарантия того, что Украина зимой вернет газ.

Третий способ поставок заключается в закупке газа через Румынию, но, по словам премьер-министра Молдавии Майи Санду, позволяющий сделать это газопровод не сможет начать работу в 2019 году.

В то же время в конце сентября Додон также заявил, что Молдавия и "Газпром" достигли предварительной договоренности о продлении на несколько лет действующего договора на поставку газа в республику. В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак тогда же сообщил, что Россия не видит особых рисков для поставок газа в Молдавию из-за неурегулированности вопроса транзита "голубого топлива" через Украину, упомянув прошедшие достаточно продуктивно встречи с представителями украинской стороны по данному вопросу.