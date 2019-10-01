МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Зарплаты 2 миллионов работников бюджетной сферы вырастут на 4,3% с 1 октября, соответствующее распоряжение было подписано премьером РФ Дмитрием Медведевым в марте. Также на 4,3% повышены оклады судей и военнослужащих.

Индексация затрагивает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.

Как уточнил глава Минтруда Максим Топилин на совещании президента с членами правительства, индексация коснется 2 миллионов человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9,1 миллиарда рублей.

По словам министра, повышение коснется работников сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, технического и управленческого персонала, а также сотрудников ряда бюджетных организаций в отраслях водного и сельского хозяйства, ветеринарной службы, охраны природы.

Согласно постановлению правительства, с 1 октября на 4,3% повышаются оклады по воинским должностям и званиям у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву. Кроме того, растут оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии, а также имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальников органов фельдъегерской связи.

ОКЛАДЫ СУДЕЙ

Должностные оклады судей по указу президента РФ Владимира Путина также вырастут с 1 октября на 4,3%.

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", — сказано в указе президента РФ.

Согласно закону, материальное и социальное обеспечение судей соответственно их высокому статусу является одной из гарантий их независимости.

Сказать, сколько получают судьи в целом, сложно — зарплата состоит из должностного оклада, оклада за квалификационный класс, поощрения, доплаты за выслугу лет, за ученую степень и звание, ежемесячной доплаты за знание иностранных языков и их использование при исполнении должностных обязанностей.