МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Российские микрофинансовые организации с 1 октября смогут обратиться в банк для проведения идентификации своих потенциальных клиентов — физических лиц, такие поправки в законодательство вступили в силу во вторник.

Ранее делегировать право на проведение идентификации кредитным организациям могли только крупные микрофинансовые организации — микрофинансовые компании. Однако со вступлением в силу изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" такое право получат все микрофинансовые организации.

Глава саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратеьва отметила, что эта мера призвана повысить качество скоринга клиентов микрофинансовых организаций.

"Таким образом, мы надеемся, что, в первую очередь, это позволит снизить количество мошеннических займов, которые оформлены по чужим персональным данным. Это важно как для защиты лиц, на которых оформляются такие займы, так и для МФО, которые в данном случае тоже выступают пострадавшей от действий мошенников стороной (такие займы заведомо невозвратны)", — пояснила она.