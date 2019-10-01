МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился с августовского значения 49,1 балла и составил в сентябре 46,3 балла. Солидное сокращение в российских обрабатывающих отраслях стало максимальным с мая 2009 года. Последнее квартальное среднее значение на уровне 48,2 балла было наихудшим со второго квартала 2015 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Отмечается, что снижение объемов производства было во многом связано с уменьшением объемов новых заказов и потерей клиентов.

Сообщается также, что несмотря на оптимизм в целом, производители отметили более низкую степень уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев. Добавляется, что деловые ожидания упали до самого низкого уровня с конца 2017 года.

"Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет. Ослабление спроса как со стороны внутренних, так и зарубежных клиентов отразилось на деловых ожидания относительно роста объемов производства в ближайшем году, поскольку степень оптимизма упала до минимального уровня с декабря 2017 года", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.