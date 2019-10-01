МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", — сказали в пресс-службе, при этом не уточнив размер произведенного платежа.

Весной первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что платеж в 200 миллионов долларов должен быть проведен осенью 2019 года.

Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Венесуэлы, в котором определены условия и график его выплаты. Замминистра финансов Сергей Сторчак пояснял, что обслуживание госдолга Венесуэлы перед Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был произведен в апреле текущего года.

В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. Сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.