МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая была принята в Актау 12 августа 2018 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, закрепляются режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.

В соответствии с конвенцией, к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским государствам.

Конвенция уточняет пределы распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств на Каспии, что должно способствовать укреплению стабильности и предсказуемости в отношениях России с партнерами по региону, созданию благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как безопасность, транспорт и судоходство, рыболовство, разведка и добыча углеводородных ресурсов и других.