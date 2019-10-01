МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Исследовательская организация Markit обнародовала неприятные данные по индексу деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года — он упал до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе. А последнее квартальное среднее значение на уровне 48,2 балла было наихудшим со второго квартала 2015 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Нынешнее падение произошло на фоне максимального за 10 лет сокращения объемов производства и новых заказов. Эксперты Markit отмечают снижение спроса как со стороны внутрироссийских, так и зарубежных клиентов.

При этом последние данные от Росстата относительно состояния промышленности были далеки от пессимизма. По оценке статистического ведомства, рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 2,9% с июльских 2,8%. По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, на это повлияло ускорение роста бюджетных расходов. В итоге рост промпроизводства за восемь месяцев составил 2,6% г/г.

"Драйверами роста промпроизовдства в августе стали сектор добычи полезных ископаемых (+ 3,1% г/г) и обрабатывающая промышленность, рост которой также был сильным", — говорит она.

КОМУ ВЕРИТЬ?

Однако опрошенные агентством "Прайм" эксперты сомневаются в том, что оценка Росстата верна.

"Качество данных Росстата о промышленности в этом году вызывает у нас особую обеспокоенность. По многим косвенным признакам (объемы грузоперевозок, потребление электроэнергии, потребительский спрос) российская промышленность в этом году остается в зоне весьма слабого роста, в то время как статведомоство рапортует о наличии заметного роста в объемах производства", — говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

В результате колоссальный разрыв в данных индекса PMI обрабатывающих производств, указывающий на значительное снижение уровня деловой активности в данном секторе, и данных Росстата о росте обрабатывающей промышленности (на 2,9% г/г в августе) не вызывает у нас удивления, добавил он.

На этом фоне эксперты склонны больше доверять индексу деловой активности в обрабатывающем секторе.

"В данный момент он является более релевантными и в большей мере приближен к российским экономическим реалиям", — говорит Покатович.

IHS Markit невозможно переподчинить министерству экономического развития, в отличие от Росстата, поэтому его выводы о спаде индекса PMI обрабатывающих отраслей в сентябре до 46,3 пункта вызывают серьезную обеспокоенность. Позитивные цифры Ростата, напротив, все чаще вызывают вопросы, согласен эксперт "Финам" Алексей Калачев.

"Вместе с тем, нужно понять, что у этих данных разная природа. В отличие от индекса промпроизводства, отражающего динамику данных статистической отчетности по секторам, индекс PMI формируется на анализе ответов на вопросы анкет, получаемых от руководителей 300 предприятий промышленности. То есть, он не дает достоверной статистической картины, но отражает ощущения и ожидания руководящих работников промышленных предприятий", — пояснил он.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

В целом эксперты называют ухудшение индекса PMI неожиданным и винят в этом совокупность ряда факторов – как внешних, так и внутренних. Ожидалось, что благодаря ускорению роста бюджетных расходов осенью рост промышленности и экономики в целом ускорится, отмечает Орлова. "Возможно такое ухудшение настроений отражает рост торговых трений в мире и замедление Китая. В августе рост промышленности Поднебесной был минимальным с начала 2000-х", — высказывает она мнение.

Покатович также констатирует ухудшение деловой конъюнктуры в промышленности в целом по миру. В Европе, особенно в Германии, данные процессы приобретают все более угрожающий характер. Как следствие, российская промышленность находится в условиях подавленного внешнего спроса.

"Во-вторых, за три квартала 2019 года мы пока так и не увидели реального импульса роста со стороны госинвестиций – реализация нацпроектов продолжает "буксовать". Таким образом, российская промышленность оказывается в условиях подавленного как внешнего, так и внутреннего спроса, что в значительной мере сокращает деловую активность в отрасли", — рассуждает эксперт.

Вероятно, негатив связан с высоким весом в индексе компаний, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, в которой на фоне глобальных "торговых войн" наблюдается спад активности, согласен главный аналитик ПСБ Денис Попов.

"Кроме того, опрошенные компании, вероятно, не учитывают факт ожидаемого улучшения активности внутреннего конечного потребления на фоне сезонно растущих бюджетных трат и индексации зарплат бюджетников. В этой связи, ожидаемый рост реальных доходов населения (в том числе из-за резкого торможения инфляции) должен придать дополнительный импульс росту конечного спроса", — полагает он.

ПРОГНОЗЫ

По словам Калачева, индекс PMI является опережающим индикатором, предупреждающим о негативных тенденциях, которые с высокой вероятностью могут реализоваться в ближайшем будущем. Он требует реакции в виде мер по улучшению делового климата.

"Но могут и не реализоваться, если в экономике начнутся позитивные изменения. Шансы на улучшение ситуации до конца года остаются. Надеяться на оживление потребительского спроса, конечно, не приходится на фоне стагнации доходов населения. И экспорт остается под давлением в связи с санкциями и "торговыми войнами". Но долгожданное начало финансирования нацпроектов способно подстегнуть инвестиционный спрос на продукцию промышленных предприятий и таким образом поддержать экономику", — считает он.

В этом случае скорректированные ожидания МЭР по промпроизводству и ВВП вполне могут реализоваться. Итоговые годовые значения ВВП-2019 в пределах 1%-1,5% вполне достижимы, полагает эксперт.

"До конца года мы прогнозируем замедление темпов роста промышленного выпуска (до 1-2%) за счет торможения роста в добыче полезных ископаемых, на фоне высокой статистической базы конца 2018 года. Тем не менее, рост промышленности сохранится (по итогам года прогнозируем +2%), а данные PMI указывают на вероятный спад выпуска в 4 квартале", — констатирует Попов

Итоговый рост реального ВВП будет умеренным — около 1%. Прогноз ускорения роста ВВП в 2020 году (+2,2%) также пока остается актуальным. Фактором ускорения будут бюджетные (нацпроекты) и монетарные стимулы — снижение ключевой ставки и смягчение регуляторных требований в корпоративном кредитовании, заключил он.