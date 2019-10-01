МОСКВА, 1 окт — Dow Jones. В 2019 году темп роста международной торговли будет минимальным со времен финансового мирового финансового кризиса из-за повышения пошлин и охлаждения мировой экономики. Такой вывод содержится в опубликованном во вторник докладе Всемирной торговой организации.

Публикуя новые прогнозы, ВТО предупреждает, что замедление роста торговли может негативно отразиться на инвестициях и занятости. В то же время опросы менеджеров по снабжению в Европе и в Азии указывают на продолжающееся сокращение активности в производстве в связи с падением экспортных заказов.

"Создание рабочих мест может пострадать, так как компании нанимают меньше сотрудников для производства товаров на экспорт", — сказал генеральный директор ВТО Роберто Азеведу.

В ВТО ожидают, что в этом году оборот международной торговли вырастет всего на 1,2% после роста на 3% в прошлом году. Если этот прогноз подтвердится, то рост будет минимальным с 2009 года.

В организации также ожидают, что в 2020 году рост восстановится до 2,7%, но только при условии "возвращения более нормальным торговым отношениям".

Работа системы мировой торговли была нарушена конфликтом между США и Китаем, результатом которого стало устойчивое повышение пошлин с начала 2018 года. Повышение пошлин на отграниченный круг товаров Соединенными Штатами спровоцировало ответные меры. Между Японией и Южной Кореей также есть разногласия по вопросам торговли.

Введенные США и Китаем пошлины сократили объем торговли между двумя крупнейшими в мире экономиками. По данным экономистов Barclays, за семь первых месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года импорт в США из Китая сократился на 12%, а импорт в Китай из США – на 28%.

Это сокращение не было компенсировано ростом импорта из других стран. Импорт в США за первые семь месяцев вырос всего на 3,6% после роста на 9,1% годом ранее. Импорт в Китай сократился за тот же период на 2,3%, тогда как в 2018 году он вырос на 17,2%.

По данным нидерландского бюро анализа экономической политики CPB, в июле мировой товарооборот вырос после сокращения на 0,8% во 2-м квартале и на 0,3% в 1-м квартале.

Замедление роста торговли и производства заставило многие центральные банки, в том числе ФРС и ЕЦБ, принять новые меры стимулирования. Вместе с тем опубликованные во вторник результаты опросов менеджеров по снабжению в Европе и в Азии указали на продолжающееся сокращение производства, отчасти произошедшее в результате сокращения экспортных заказов.

Проведенные компанией IHS Markit опросы указали на сокращение активности в Южной Корее, Японии и Индонезии. Опрос Банка Японии продемонстрировал самый низкий уровень доверия крупных производственных компаний более чем за шесть лет.

Уровень производственной активности компаний в Германии, России и в Чехии также был самым низким с 2009 года. В Великобритании, сталкивающейся с дополнительными проблемами в связи с неопределенностями вокруг Brexit, в сентябре активность сокращалась пятый месяц подряд, и это был самый продолжительный период сокращения со времен финансового кризиса.

В еврозоне в целом уровень активности был самым низким с октября 2012 года.

"Вероятно, худшее еще впереди, — сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. – Компании пессимистично оценивают перспективы следующего года, уровень их оптимизма находится на минимуме примерно за семь лет на фоне торговых войн, признаков замедления роста мировой экономики и геополитических проблем, включая повышенную обеспокоенность вероятностью неупорядоченного Brexit".

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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